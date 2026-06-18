Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen/B466 - Nach Bremsung wegen mehrerer Kleintiere aufgefahren

Drei Leichtverletzte und Sachschaden von rund 90.000 Euro sind die Bilanz bei einem Unfall am Mittwoch bei Deggingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, war kurz nach 9.15 Uhr ein 21-Jähriger mit seinem Mercedes auf der B466 zwischen Bad Ditzenbach und Deggingen unterwegs. Dahinter fuhr ein 32-Jähriger mit seinem VW. Wegen mehreren Kleintieren (vermutlich Wiesel) auf der Straße machte der Mercedesfahrer eine Bremsung, um die Tiere nicht zu überfahren. Der nachfolgende 32-Jährige wurde wohl von dem plötzlichen Bremsmanöver überrascht und fuhr wegen eines zu geringen Abstandes auf den Mercedes auf. Bei dem heftigen Aufprall lösten die Airbags im VW aus. Der Fahrer im Mercedes und seine 23-Jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Auch der mutmaßliche Unfallverursacher im VW wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Unfallbeteiligten vor Ort und brachte sie in Krankenhäuser. Die Polizei Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos wird auf rund 90.000 Euro geschätzt. Abschlepper bargen die schrottreifen Fahrzeuge. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die B466 zunächst bis 9.45 Uhr voll gesperrt. Danach konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Um 12.30 Uhr war die Straße wieder frei.

Hinweis der Polizei: Auffahrunfälle passieren tagtäglich auf deutschen Straßen. Ursachen sind meist ein zu geringer Sicherheitsabstand und Unaufmerksamkeit. Fehler, die sich vermeiden lassen. Die Polizei rät daher: Halten Sie immer genug Abstand zum Vordermann. Sie werden deshalb nicht später an Ihrem Ziel ankommen. Versuchen Sie, jede Ablenkung im Straßenverkehr zu vermeiden, denn jede Unaufmerksamkeit kann schwere Folgen haben. Weitere Hinweise erhalten sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

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