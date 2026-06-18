Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Vorfahrt missachtet

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Radler und einem Auto kam es am Mittwoch in Ingoldingen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 51-Jähriger gegen 8 Uhr mit seinem Opel in der St. Georgstraße. In der Unteressendorfer Straße / L306 war ein 41-Jähriger mit seinem Rennrad unterwegs. Der helmtragende Radler bog an der Einmündung nach links in Richtung Steinhausen ab, so die Polizei. Dabei achtete er wohl nicht auf die Vorfahrt des Autofahrers. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Durch den Zusammenprall erlitt der Radfahrer schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Der 41-Jährige kam nach Erstversorgung durch den Notarzt in ein Krankenhaus. Ein Hubschrauber war im Einsatz. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Verkehrsdienst Laupheim klärt nun den genauen Unfallhergang, der von einer Zeugin beobachtet werden konnte. Den Sachschaden an dem Auto schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro. Das Rennrad war total beschädigt. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

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