Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260716 - 0907 Frankfurt - Stadtgebiet: Frankfurter Polizei unterbindet mutmaßliche Drogen-Lieferstruktur

Frankfurt (ots)

(ha) Nach vorausgegangenen umfangreichen Ermittlungen gelang Frankfurter Polizisten am gestrigen Mittag (15. Juli 2026) die Festnahme von drei Drogenhändlern. Außerdem wurden rund 5,6 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt.

Die drei männlichen Beschuldigten (alle 28 Jahre alt) waren zum Zeitpunkt der Festnahme keine unbeschriebenen Blätter für die Beamten, die an diesem Tag ihre Ermittlungen zu einem Erfolg führten. Im Zuge der Ermittlungen konnten sie den Männern, die als Gruppe agierten, ihre einzelnen Funktionen zuweisen. Während einer mutmaßlich als Kopf der Bande agierte, verteilte ein anderer die Rauschmittel an Straßendealer im Bahnhofsgebiet. Der Dritte führte diverse Beschaffungsfahrten durch und versorgte ebenso Straßendealer mit Drogen.

Gegen 12:40 Uhr erfolgte dann der zeitgleiche und koordinierte Zugriff der Beamten, bei dem die drei Männer an unterschiedlichen Orten im Frankfurter Stadtgebiet festgenommen werden konnten. Einer von ihnen war gerade dabei, Rauschmittel auszufahren.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt wurden im Anschluss daran mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Hier fanden die Beamten unter anderem rund 5,6 Kilogramm Marihuana, beschriftete Verpackungen für insgesamt 19 Kilogramm Marihuana, die nach aktuellem Ermittlungsstand als bereits verkauft und den Tatverdächtigen zuzurechnen sind, Bargeld und mehrere Mobiltelefone.

Neben den für die Öffentlichkeit wahrnehmbaren Einsatzmaßnahmen - unter anderem im Rahmen der "Innenstadtoffensive" - stellen gezielte Ermittlungen wie diese auch weiterhin eine wichtige Säule bei der Bekämpfung der Dealerszene in Frankfurt dar.

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