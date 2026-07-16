Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260716 - 0911 Frankfurt - Sachsenhausen: Drogenfund in Straßenbahn - zwei Männer festgenommen

Frankfurt (ots)

(bo) Die Polizei nahm gestern (15. Juli 2026) in Sachsenhausen zwei Männer fest, die in einer Straßenbahn Betäubungsmittel mit sich führten.

Nach aktuellen Erkenntnissen befanden sich die beiden Tatverdächtigen in der Straßenbahnlinie 12 (Stresemannallee in Richtung Baseler Platz). Im Rahmen einer Straßenbahnkontrolle überprüften Polizeibeamte die beiden Männer. Bei dem 21-jährigen Tatverdächtigen fanden die Beamten 23 Gramm Kokain in insgesamt 45 einzeln abgepackten Verpackungseinheiten auf. Bei dem zweiten Tatverdächtigen, der zunächst keine Angaben zu seinen Personalien machte, fanden die Polizeibeamten zudem 4 Gramm Kokain in 8 Verkaufseinheiten auf, die er zuvor versuchte, zu verstecken.

Beide Männer verfügen über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, weshalb sie zwecks Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert wurden. Gegen beide Tatverdächtigen wurde aufgrund der festgestellten Umstände ein Verfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Kokain eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell