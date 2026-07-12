Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Arbeitsreiches Wochenende für die Feuerwehr Sprockhövel

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Sprockhövel (ots)

Die Feuerwehr Sprockhövel verzeichnet ein arbeitsreiches Wochenende. Die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte wurden zu insgesamt sieben Einsätzen alarmiert.

Am Freitagmorgen (10.07.26) kam es gegen 11 Uhr zu einem Böschungsbrand im Bereich der Schevener Straße. Diesen hatte ein Passant schon mit eignen Mitteln gelöscht, vorsichtshalber jedoch die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Bereich mit einer Wärmebildkamera. Ein weiteres Eingreifen war aber nicht notwendig.

Am Nachmittag wurden Feuerwehrkräfte gegen 13 Uhr vom Rettungsdienst zur Leipziger Straße nachalarmiert. Dort benötigte der Rettungsdienst zunächst Unterstützung beim Aufrichten einer schwereren Person. Eine anschließende ambulante Versorgung reichte aus.

Kurz darauf kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen im Kreuzungsbereich der Quellenburgstraße mit der Schmiedestraße. Eine Person wurde verletzt und rettungsdienstlich versorgt. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und streute ausgetretene Betriebsstoffe mit Bindemittel ab.

Am späten Freitagabend rückte die Feuerwehr gegen 23 Uhr zu einer Hilfeleistung am Obersohler Weg aus. Einer Anwohnerin war die Haustür zugefallen; der Herd in der Küche war eingeschaltet. Im Sinne der weiteren Gefahrenabwehr öffneten die Einsatzkräfte ein Fenster mit Spezialwerkzeug, betraten so die Räumlichkeiten und schalteten den Herd ab.

Am Samstagnachmittag (11.07.26) streute die Feuerwehr gegen 12:30 Uhr eine Ölspur auf der Schwelmer Straße im Kreuzungsbereich zum Autobahnkreuz Wuppertal-Nord ab. Die Kreuzung musste für die Arbeiten kurzzeitig durch Feuerwehr und Polizei gesperrt werden.

Kurz darauf verunfallte auf der Hauptstraße gegen 14 Uhr ein Motorrad. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst versorgt, die Polizei sicherte die Unfallstelle. Die ebenfalls mitalarmierte Feuerwehr brauchte vor Ort nicht tätig werden.

Am Sonntagnachmittag (12.07.26) wurde die Feuerwehr gegen 16 Uhr vom Rettungsdienst in der Straße "Im Osterkamp" nachgefordert. Ein Patient musste möglichst schonend aus dem ersten Obergeschoss zum Rettungswagen transportiert werden. Dafür installierten die Einsatzkräfte eine spezielle Aufnahmeplattform auf dem Drehleiterkorb, sodass die Person auf einer Trage gelagert zur Straße transportiert werden konnte.

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