Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Rauchmelder schlägt in Tiefgarage an

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 16:30 Uhr zu einem Wohnhaus an der Eickerstraße alarmiert. Vor Ort kam es zur Auslösung eines Rauchmelders in der zum Wohnkomplex gehörenden Tiefgarage; Anwohner wählten daher den Notruf. Die Einsatzkräfte kontrollierten die Garage umfangreich. Eine Ursache für die Auslösung des Melders konnte allerdings nicht ausgemacht werden.

Kurz darauf konnte der Einsatz beendet und die vorrübergehende Sperrung der Eickerstraße aufgehoben werden. Ausgerückt waren 16 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit fünf Fahrzeugen.

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