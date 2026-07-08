Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr rückt zweimal aus

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Sprockhövel (ots)

Am Dienstagabend brannte am Mellbeck eine Holzbank. Dabei drohte das Feuer auf den dahinterliegenden Wald überzuspringen. Die gegen 21.20 Uhr alarmierte Feuerwehr Sprockhövel löschte den Brand, bevor weiterer Schaden entstehen konnte. Einsatzende war gegen 22.20 Uhr. Zu einem weiteren Einsatz wurde die Feuerwehr am Mittwoch um 10.30 Uhr gerufen. An der Barmer Straße hatte der Gaswarner im Erdgeschoss eines Wohnhauses ausgelöst. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen. Auch die Feuerwehr stellte erhöhte Werte im Erd- und Kellergeschoss fest. Daraufhin sperrten die Einsatzkräfte die Gaszufuhr des Gebäudes ab und lüfteten das Gebäude unter Einsatz eines Hochleistungslüfters. Anschließend waren die Werte wieder im Normalbereich. Für weitere Maßnahmen wurde das Gebäude dem zuständigen Versorgungsunternehmen übergeben. Die Feuerwehr konnte gegen 11.00 Uhr ihren Einsatz beenden

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