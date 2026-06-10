Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Größeres Verkehrsunfallgeschehen im Bereich B3 B535 - Pressemeldung Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6291353 ereignete sich, kurz nach 01:00 Uhr am heutigen Morgen, im Bereich der B3 / B535 zwischen HD-Kirchheim und Leimen, ein größerer Verkehrsunfall. Die Polizei, Rettungskräfte und die Feuerwehr befanden sich im Einsatz.

Ursächlich hierfür war ein, aus Richtung Wiesloch kommender, 25-jähriger Toyota-Fahrer, welcher zunächst vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen geführten Pkw verlor, die Mittelbegrenzung der Fahrbahnen touchierte, anschließend mit einer Leitplanke kollidierte und letztlich einige Meter weiter im Straßengraben zum Stehen kam. Einige Begrenzungspfosten und ein Verkehrszeichen wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Unfallfahrer blieb bei dem Verkehrsunfall augenscheinlich aber unverletzt. Sein Fahrzeug erlitt allerdings einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste im Rahmen der Unfallaufnahme auch abgeschleppt werden. Da allerdings durch die Kollisionen auch Betriebsstoffe ausliefen, wurde eine Fahrbahnreinigung erforderlich. Eine Fachfirma wurde hierzu beauftragt.

Da der Unfallverursacher zudem auch noch eine Alkoholisierung aufwies, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Dessen Führerschein wurde auch gleich einbehalten. Ferner muss er sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Der eingetretene Gesamtschaden kann bislang noch nicht abschließend beziffert werden. Die letzten Verkehrssperrungen konnten gegen 04:00 Uhr wieder aufgehoben werden.

Die weiteren Unfallermittlungen werden derzeit durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd geführt.

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