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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Firmenfahrzeug gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stahl eine bislang unbekannte Täterschaft ein Auto von einem Firmengelände in der Siemensstraße. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Geländewagen der Marke Mitsubishi vom Model Pajero in weißer Farbe mit Firmenaufschrift an den Seiten und am Heck. Das Auto ist seitlich mit einem gelben und roten Streifen versehen und hat eine Heidelberger Zulassung. Der Restwert des Fahrzeuges wird auf 20.000 Euro geschätzt. Wie genau der Geländewagen gestohlen wurde, ist unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261/ 690-0 oder beim Polizeiposten Waibstadt unter der Telefonnummer 07263/ 5807 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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