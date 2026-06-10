Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Größeres Verkehrsunfallgeschehen im Bereich B3

B535 - Rettungskräfte im Einsatz - Pressemeldung Nr. 1

Heidelberg (ots)

Aktuell befinden sich Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem Unfallgeschehen im Bereich der B3 / B 535 zwischen HD-Kirchheim und Leimen, im Einsatz. Über den genauen Unfallhergang liegen bislang keine konkreten Informationen vor. Durch die Einsatzmaßnahmen vor Ort kann es zu Verkehrsbehinderungen und zu kurzfristigen Fahrbahnsperrungen kommen. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell