PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Größeres Verkehrsunfallgeschehen im Bereich B3
B535 - Rettungskräfte im Einsatz - Pressemeldung Nr. 1

Heidelberg (ots)

Aktuell befinden sich Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem Unfallgeschehen im Bereich der B3 / B 535 zwischen HD-Kirchheim und Leimen, im Einsatz. Über den genauen Unfallhergang liegen bislang keine konkreten Informationen vor. Durch die Einsatzmaßnahmen vor Ort kann es zu Verkehrsbehinderungen und zu kurzfristigen Fahrbahnsperrungen kommen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 15:57

    POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Firmenfahrzeug gestohlen - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stahl eine bislang unbekannte Täterschaft ein Auto von einem Firmengelände in der Siemensstraße. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Geländewagen der Marke Mitsubishi vom Model Pajero in weißer Farbe mit Firmenaufschrift an den Seiten und ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 15:20

    POL-MA: Heidelberg: Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Am Montag in der Zeit zwischen 0.00 Uhr und 10:00 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Römerstraße ein und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die unbekannte Täterschaft öffnete zunächst gewaltsam die Wohnungstür und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung. Im Inneren wurden die Zimmer nach Wertgegenständen ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 13:52

    POL-MA: Heidelberg: Rotlichtmissachtung führt zu Verkehrsunfall

    Heidelberg (ots) - Am Montagvormittag kam es gegen 10:50 Uhr im Kreuzungsbereich der Karlsruher Straße/L 594 und der Haberstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 60-jähriger VW-Fahrer auf der Haberstraße und missachtete die Rotphase der Ampel. Er fuhr in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren