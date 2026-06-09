Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Montag in der Zeit zwischen 0.00 Uhr und 10:00 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Römerstraße ein und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Die unbekannte Täterschaft öffnete zunächst gewaltsam die Wohnungstür und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung. Im Inneren wurden die Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht.

Mit Bargeld und Schmuck als Beute gelang der Täterschaft im Anschluss unerkannt die Flucht vom Tatort. Die genaue Schadenshöhe lässt sich bislang noch nicht beziffern.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 0621/174-4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu melden.

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