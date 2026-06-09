POL-MA: Heidelberg: Rotlichtmissachtung führt zu Verkehrsunfall
Heidelberg (ots)
Am Montagvormittag kam es gegen 10:50 Uhr im Kreuzungsbereich der Karlsruher Straße/L 594 und der Haberstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos.
Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 60-jähriger VW-Fahrer auf der Haberstraße und missachtete die Rotphase der Ampel. Er fuhr in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit dem Mercedes eines 28-Jährigen, der auf der Karlsruher Straße stadteinwärts unterwegs war.
Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.
Nach der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd konnten beide Fahrer ihre Fahrt fortsetzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell