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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Rotlichtmissachtung führt zu Verkehrsunfall

Heidelberg (ots)

Am Montagvormittag kam es gegen 10:50 Uhr im Kreuzungsbereich der Karlsruher Straße/L 594 und der Haberstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 60-jähriger VW-Fahrer auf der Haberstraße und missachtete die Rotphase der Ampel. Er fuhr in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit dem Mercedes eines 28-Jährigen, der auf der Karlsruher Straße stadteinwärts unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Nach der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd konnten beide Fahrer ihre Fahrt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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