Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter Täter betrügt 21-Jährigen mittels Banking-App

Mannheim (ots)

Am Sonntagmittag, 07. Juni 2026, wurde ein 21-jährige Mann am Mannheimer Hauptbahnhof Opfer von eines unbekannten Täters, der mit einer Betrugsmasche mittels Banking-App einen Bargeldbetrag von 200 Euro erbeutete.

Der 21-Jährige wurde kurz vor 18 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz von einem unbekannten Mann angesprochen, der ihm in einer hochemotionalen Geschichte erklärte, dass er dringend Bargeld benötige. Der Geschädigte hob daraufhin 200 Euro an einem nahegelegenen Geldautomaten ab und übergab sie dem Unbekannten. Dieser erbat daraufhin die Bankverbindung, um dem Geschädigten Geld zurück überweisen zu können. Anschließend zeigte er dem 21-Jährigen einen angeblichen Nachweis von der getätigten Überweisung über 300 Euro vor. Als der unbekannte Mann schließlich weiteres Bargeld forderte, lehnte der 21-Jährige dies ab und verließ die Örtlichkeit. Erst danach bemerkte das Opfer, dass tatsächlich kein Geld überwiesen war und lediglich die Abhebung auf seinem Kontoauszug zu sehen war.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: - Ca. 25 Jahre alt - Ca. 175 bis 180 cm groß - Dunkelbraune Haare - Dunkelbrauner Bart um den Mundbereich - Bekleidet mit schwarzem Kurzarmhemd und kurzer weißer Hose - Trug weiße Schuhe - Führte einer schwarze Notebook-Tasche mit sich - Laut eigenen Angaben sei er kroatischer Staatsangehöriger

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden.

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