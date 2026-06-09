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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Heckscheibe auf Parkplatz beschädigt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Montagnachmittag wurde auf dem Parkplatz West 1 des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:50 Uhr ein Auto durch Unbekannte beschädigt.

Eine 58-jährige Frau parkte ihr Fahrzeug gegen 17:30 Uhr unbeschädigt auf dem Parkplatz ab. Als sie gegen 18:50 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Heckscheibe offenbar mit einem Stein eingeworfen worden war. Hierdurch entstand am Fahrzeug ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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