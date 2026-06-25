Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr mehrfach im Einsatz - Appell der Einsatzkräfte: Achten Sie auf Ihre Mitmenschen

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Sprockhövel (ots)

Seit dem Mittwochabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu mehreren Einsätzen alarmiert.

Zunächst rückten Einsatzkräfte am gestrigen Abend gegen 19 Uhr zur Alten Mühlenstraße aus. Eine Angehörige sorgte sich um eine Person, da diese mehrere Tage nicht mehr erreichbar war. Die zunächst hinzugerufene Polizei konnte an der Wohnanschrift auch niemanden antreffen. Die Feuerwehr bereitete sich daher auf eine Türöffnung vor, kontrollierte parallel aber auch die Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrparteienhauses von außen über eine Drehleiter. Dabei wurde durch ein Fenster eine in der Wohnung auf dem Boden liegende Person festgestellt. Umgehend öffnete daher die Feuerwehr mit großer Gewalt die Wohnungstür. Nach der notärztlichen Versorgung wurde der schwerverletzte Bewohner übern den Balkon mittels der Drehleiter gerettet. Dafür installierten die Einsatzkräfte eine spezielle Aufnahmeplattform auf dem Drehleiterkorb, sodass die Person auf einer Trage gelagert zur Straße transportiert werden konnte. Anschließend erfolgte der Transport in eine Wuppertaler Klinik der Maximalversorgung.

Wenige Stunden später folgte der zweite Einsatz: In der Heidestraße hatte in einer Dachgeschosswohnung ein Rauchmelder ausgelöst. Gegen 23:30 Uhr wählten Anwohner den Notruf. Vor Ort konnte zunächst kein Brandereignis von außen festgestellt werden. Die Einsatzkräfte erhielten zudem die Information, dass die betroffene Wohnung aktuell nicht bewohnt sei. Die Feuerwehr konnte ein gekipptes Fenster gewaltfrei öffnen und so in die Wohnung gelangen. Dazu nutzen die Einsatzkräfte eine Drehleiter. In der Wohnung selbst konnte kein Grund für die Auslösung des Melders festgestellt werden. Der Einsatz konnte daraufhin nach rund 30 Minuten beendet werden.

Am heutigen Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 8:30 Uhr nahezu parallel zu zwei weiteren Türöffnungen in den Ortsteilen Niedersprockhövel und Haßlinghausen alarmiert. Die Einsatzkräfte des Löschzuges Niedersprockhövel konnten jedoch bereits auf der Anfahrt den Einsatz wieder abbrechen, da die Person wider Erwarten dem Rettungsdienst die Tür öffnen konnte.

In der Geschwister-Scholl-Straße war die Lage jedoch anders: Eine Anwohnerin öffnete wie sonst üblich dem Pflegedienst nicht die Tür. Da jedoch der Schlüssel von innen steckte, konnte der Pflegedienst mit einem Zweitschlüssel nicht herein. Die Einsatzkräfte des Löschzuges Haßlinghausen öffnete die Tür mit Spezialwerkzeug und ermöglichte so den Zutritt zur Wohnung. Es stellte sich heraus, dass die Anwohnerin bereits gestern stürzte und seitdem schwerverletzt in der Wohnung lag. Nach der rettungsdienstlichen Versorgung wurde die Patienten ebenfalls über eine Drehleiter gerettet.

Appell der Feuerwehr: Der Deutsche Wetterdienst warnt bereits den 8. Tag in Folge vor einer extremen Wärmebelastung. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) rät in diesen Tagen besonders auf andere Menschen zu achten. Gerade ältere, pflegebedürftige oder alleinstehende Menschen, Kinder und chronisch Erkrankte brauchen an heißen Tagen oft zusätzliche Unterstützung.

"Kontaktieren Sie regelmäßig Ihre Angehörigen und ggf. Nachbarn. Unterstützen Sie sich gegenseitig. Wenn der Verdacht besteht, dass es jemandem nicht gut geht und Sie selbst nicht helfen oder die Situation klären können, informieren Sie den Notruf über die Nummer 112 oder 110. Gerade die letzten Einsätze haben gezeigt, dass es wohlmöglich Rettung in letzter Minute war.", erläutert Max Blasius, Presssprecher der Feuerwehr Sprockhövel.

Das BBK stellt einen Informationsflyer "Hitze - Vorsorge und Selbsthilfe" zur Verfügung. Die Publikation ist hier abrufbar:

https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Mediathek/Publikationen/Flyer/flyer_hitze-vorsorge-und-selbsthilfe.pdf?__blob=publicationFile&v=8

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