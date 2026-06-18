FW-EN: Korrektur zur Pressemeldung "Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall" vom 18.06.2026
08:36 Uhr
Sprockhövel (ots)
Korrektur: Die Feuerwehr Sprockhövel wurde nicht am Montagmorgen sondern am heutigen Tag (18.06.2026) zum Verkehrsunfall auf der Wuppertaler Straße alarmiert.
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Max Blasius
Pressesprecher
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(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
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