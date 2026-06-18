Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Korrektur zur Pressemeldung "Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall" vom 18.06.2026

08:36 Uhr

Sprockhövel (ots)

Korrektur: Die Feuerwehr Sprockhövel wurde nicht am Montagmorgen sondern am heutigen Tag (18.06.2026) zum Verkehrsunfall auf der Wuppertaler Straße alarmiert.

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