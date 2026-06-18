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Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Korrektur zur Pressemeldung "Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall" vom 18.06.2026
08:36 Uhr

Sprockhövel (ots)

Korrektur: Die Feuerwehr Sprockhövel wurde nicht am Montagmorgen sondern am heutigen Tag (18.06.2026) zum Verkehrsunfall auf der Wuppertaler Straße alarmiert.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Max Blasius
Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

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