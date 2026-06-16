FW-EN: Traktor brennt
Sprockhövel (ots)
Am Montag rückte die Feuerwehr gegen 19.00 Uhr zur Wittener Straße. Dort war ein brennender Radlader gemeldet worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Fahrer die brennende Isolierung der Fahrzeugkabine bereits mit einem Pulverlöscher gelöscht. Die Feuerwehr kontrollierte das Fahrzeug mit einer Wärmebildkamera, musste aber nicht weiter eingreifen. Einsatzende war gegen 19.50 Uhr
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