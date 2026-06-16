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Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Traktor brennt

FW-EN: Traktor brennt
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Sprockhövel (ots)

Am Montag rückte die Feuerwehr gegen 19.00 Uhr zur Wittener Straße. Dort war ein brennender Radlader gemeldet worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Fahrer die brennende Isolierung der Fahrzeugkabine bereits mit einem Pulverlöscher gelöscht. Die Feuerwehr kontrollierte das Fahrzeug mit einer Wärmebildkamera, musste aber nicht weiter eingreifen. Einsatzende war gegen 19.50 Uhr

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

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