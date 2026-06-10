Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr mehrfach im Einsatz

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Sprockhövel (ots)

Am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 10:30 Uhr zu einem CO-Alarm in einem Wohnhaus an der Barmer Straße gerufen. Im Haus hatte ein Kohlenmonoxid-Melder ausgelöst. Die Bewohnerin handelte richtig, verließ das Gebäude und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte kontrollierten das Gebäude unter Atemschutz mit Messgeräten. Auch die Feuerwehr konnte mit ihren Geräten CO-Gas nachweisen. Der Hauptgashahn wurde geschlossen, das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter belüftet und der Energieversorger angefordert. Anschließend wurde das Objekt an diesen übergeben.

Der Einsatz endete für die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte nach 45 Minuten.

Am Dienstagnachmittag rückte die Feuerwehr gegen 13:30 Uhr zur Glückauf-Trasse aus. Vor Ort sollte ein Abfallbehälter qualmen. Der Kleinbrand wurde bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch anwesende Mitarbeitende des städtischen Bauhofs gelöscht.

Am frühen Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr gegen 2 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Haßlinghauser Straße alarmiert. Dort war ein Pkw im Kurvenbreich verunfallt. Dabei wurde eine Mauer stark beschädigt. Die beiden Insassen wurden durch den Rettungsdienst untersucht, ein Transport in ein Krankenhaus erfolgte jedoch nicht. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus, klemmte die Fahrzeugbatterie ab und streute ausgetretene Betriebsstoffe mit Bindemittel ab.

Nach 30 Minuten wurde die Unfallstelle an die Polizei übergeben.

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