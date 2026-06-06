Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Tag der offenen Tür beim Löschzug Haßlinghausen - Samstag rockt Smithy in Fahrzeughalle- (mit der Bitte um Bekanntmachung in den örtlichen Medien)

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Sprockhövel (ots)

Traditionell öffnet der Löschzug Haßlinghausen alle zwei Jahre seine Tore und präsentiert sich der Sprockhöveler Bevölkerung. Am 13. und 14. Juni ist es wieder soweit. Da bieten die Feuerwehrkräfte wieder Spannung, Action und Spaß für die ganze Familie. Rund um das Feuerwehrhaus wird der Löschzug seine feuerwehrtechnischen Möglichkeiten darstellen und Groß und Klein ein kurzweiliges Wochenende bieten. Samstags ab 12.00 Uhr und sonntags ab 10.00 Uhr kann die Bevölkerung hinter die Kulissen des Löschzuges schauen. Neben einer Fahrzeugausstellung werden auch Schauübungen durchgeführt, um der Bevölkerung die Leistungsfähigkeit der rein freiwilligen Feuerwehr der Stadt Sprockhövel einmal näher zu bringen. Für alle Fragen stehen die Einsatzkräfte des Löschzuges zur Verfügung. Für die ganze Familie gibt es etwas zu entdecken. Die Kleinen können sich auf dem Kinderfest vergnügen, mit einem richtigen Feuerwehrauto fahren oder vielleicht auch mal eine Uniform anziehen. Ein Highlight der beiden Tage ist sicherlich auch das Konzert der Band Smithy, die am Samstag ab 20.00 Uhr live aufspielen wird. Der Sonntag beginnt mit einem Frühschoppen untermalt von einem Konzert des Musikzuges der Feuerwehr Sprockhövel. Danach kann sich bei einer Erbsensuppe aus der Gulaschkanone gestärkt werden. Darüber hinaus sorgt der Löschzug Haßlinghausen an allen Tagen wieder in gewohnter Form für das leibliche Wohl. Eine große Sonderverlosung mit attraktiven Preisen wird am Sonntag gegen 16.00 Uhr den Abschluss der Veranstaltung darstellen. Lose können bis dahin bei den Mitgliedern des Löschzuges Haßlinghausen erworben werden. In den vergangenen Jahren ist die Veranstaltung von der Bevölkerung immer außergewöhnlich gut angenommen worden. "Sollte es dieses Jahr ausnahmsweise einmal regnen, sind wir durch unsere Fahrzeughalle wetterunabhängig. Deshalb sollten die beiden Tage für jeden Besucher auf jeden Fall ein kurzweiliges und informatives Wochenende werden", wünscht sich Löschzugführer Julian Sirrenberg für das Wochenende dennoch sonniges Wetter.

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