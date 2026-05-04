Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit einem Verletzten in Schalke - Ermittlungen wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Gelsenkirchen (ots)

Mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit war ein 18-Jähriger aus Essen am Freitagabend, 1. Mai 2026, gegen 19.30 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Buer unterwegs, als er in Höhe der Haltestelle "Stadthafen" auf einen in gleicher Richtung fahrenden LKW auffuhr. Der Autofahrer konnte das Fahrzeug nicht wieder unter seine Kontrolle bringen, sodass es über die Fahrbahn schlitterte. Nachdem das Auto eine Fußgängerampel berührte, kollidierte es mit einem Baum auf dem an die Straßenbahngleise grenzenden Grünstreifen. Hier kam das Auto schließlich zum Stillstand. Der 18-jährige Fahrer verletzte sich leicht und wurde zur Behandlung vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 45-jährige LKW-Fahrer sowie die 17 und 20 Jahre alten Mitfahrer des Esseners blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in Richtung Buer gesperrt. Da sich Hinweise auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen ergaben, wurden das Auto des Esseners und sein Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

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