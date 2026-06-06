Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Chlorgas-Alarm im Freibad

Sprockhövel (ots)

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 19:30 Uhr zu einem vermeintlichen Austritt von Chlorgas im Freibad an der Bleichwiese gerufen. Die Sensorik vor Ort hatte geringe Konzentrationen des Gases registriert; der Betreiber alarmierte daraufhin die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte kontrollierten den Bereich unter Atemschutz und führten Messungen durch. Dabei konnte aber kein freigewordenes Chlorgas nachgewiesen werden. Es ist davon auszugehen, dass die Anlage fälschlicherweise einen Gasaustritt registrierte. Die wenigen Badegäste, die sich zum Zeitpunkt des Einsatzes auf dem Gelände befanden, waren nicht gefährdet. Gegen 20 Uhr wurde das Bad wieder an das Personal übergeben.

Insgesamt war die Feuerwehr Sprockhövel mit 33 ehrenamtlichen Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort.

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