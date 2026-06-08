Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Rettungshubschrauber landet in Niedersprockhövel

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Sprockhövel (ots)

Am Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 17 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes zum Gedulderweg alarmiert. Nach einem Unfall im häuslichen Umfeld, forderte der Rettungsdienst einen Rettungshubschrauber nach.

Die Feuerwehr sperrte dazu den Parkplatz eines nahegelegenen Geschäftes an der Hattinger Straße ab. Der Rettungshubschrauber "Christoph 8" mit Standort in Lünen konnte so unweit der eigentlichen Unfallstelle zur Landung gehen. Das Personal des Rettungshubschraubers wurde durch ein Fahrzeug der Feuerwehr im Anschluss zum Patienten gefahren.

Nach der medizinischen Versorgung wurde der Patient bodengebunden mit einem Rettungswagen in eine Bochumer Klinik der Maximalversorgung transportiert.

Nach dem Abflug von Christoph 8 konnte der Parkplatz wieder für den Geschäftsbetrieb freigegeben werden. Der Einsatz dauerte insgesamt rund 45 Minuten. Vor Ort waren neun ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit zwei Fahrzeugen.

Direkt nach diesem Einsatz waren die Kräfte noch nicht ganz zurück an der Feuerwache an der Hiddinghauser Straße, da entsendete die Leitstelle die ehrenamtlichen Feuerwehrleute zu einer medizinischen Erstversorgung in der Straße "Am Steinacker". Dort wurde eine professionelle medizinsicher Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes geleistet.

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