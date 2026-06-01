Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zwei Alleinrennen: Polizei stoppt Raser

Krefeld (ots)

Gleich zweimal stoppte die Polizei am Samstag (30. Mai 2026) Raser in Krefeld. Beiden wird ein verbotenes "Alleinrennen" vorgeworfen: Damit sind Autofahrer gemeint, die zwar alleine unterwegs sind, sich dabei aber so verhalten, als würden sie sich an einem Autorennen gegen andere Teilnehmer beteiligen. Für solche Fahrer, die mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob fahrlässig und rücksichtslos fahren, um eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu erreichen, sieht das Strafgesetzbuch eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren vor.

Bereits kurz nach 1 Uhr morgens hatte ein Streifenteam auf der Straße "Auf dem Graben" einen Pkw bemerkt, der mit als gestohlen gemeldeten Kennzeichen unterwegs war. Als die Beamten Anhaltesignale gaben, fuhr der verdächtige Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Dabei flüchtete er mit zeitweise 90 Kilometern pro Stunde durch die Stadt und missachtete drei rote Ampeln, bevor die Polizei ihn in St. Tönis an der Kreuzung von Korn- und Feldstraße stoppen konnte. Der 31-Jährige ohne festen Wohnsitz und ohne Führerschein stand unter dem Einfluss von Drogen. Das Auto wurde sichergestellt.

Am Abend des Samstags fiel dann ein weiterer Autofahrer auf. Gegen 21:30 Uhr nahm ein ziviles Fahrzeug der Polizei die Verfolgung eines Pkw auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit über die Sankt-Anton-Straße fuhr. Später passierte er eine Tempo-30-Zone auf dem Westwall mit deutlich über 70 Kilometern pro Stunde. Auf der Lenssenstraße stoppten die Beamten den Fahrer, einen 34-jährigen Krefelder. Auch bei ihm schlug der Drogenvortest positiv an. Das Fahrzeug und der Führerschein wurden sichergestellt.

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