Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Gas-Alarm in Lebensmittelgeschäft

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Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 10:30 Uhr zu einem Lebensmitteldiscounter an der Bahnhofstraße alarmiert. Grund des Einsatzes war die Auslösung eines Kohlendioxid-Melders innerhalb des Ladens. Der Filialleiter handelte aus Sicht der Feuerwehr absolut richtig und räumte nach Absetzen des Notrufs das Geschäft, um eine mögliche Gefährdung der Kundinnen und Kunden sowie des Personals auszuschließen.

Vor Ort gingen die Einsatzkräfte mit Messgeräten in das Geschäft und kontrollierten den Innenraum umfassend. Die im Obergeschoss des Gebäudes befindliche Kindertagesstätte wurde durch die Feuerwehr vorsorglich ebenfalls geräumt und mit Messgeräten begangen.

Alle Messungen der Feuerwehr brachten keine Auffälligkeiten. Möglicherweise hat der Melder aufgrund von Aerosolen eines Reinigungsmittels ausgelöst.

Nach rund 30 Minuten wurden die Geschäftsräume und die Kindertagesstätte wieder durch die Feuerwehr freigegeben. Vor Ort waren insgesamt 18 ehrenamtliche Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

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