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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen PKW und Moped - glücklicherweise ohne Verletzte

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es kurz vor 17:00 Uhr im Kreisverkehr im Bereich der Beulwitzer Straße, unweit des Aldi-Supermarktes, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Moped. Eine 17-jährige Mopedfahrerin befuhr mit ihrem Sozius den Kreisverkehr, als ein 73-jähriger Pkw-Fahrer in diesen einfuhr. Dabei übersah der Mann offenbar die bereits im Kreisverkehr befindliche Zweiradfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Glücklicherweise blieben sowohl die 17-Jährige als auch ihr Sozius unverletzt. Am Moped entstand jedoch Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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