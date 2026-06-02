Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen PKW und Moped - glücklicherweise ohne Verletzte

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es kurz vor 17:00 Uhr im Kreisverkehr im Bereich der Beulwitzer Straße, unweit des Aldi-Supermarktes, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Moped. Eine 17-jährige Mopedfahrerin befuhr mit ihrem Sozius den Kreisverkehr, als ein 73-jähriger Pkw-Fahrer in diesen einfuhr. Dabei übersah der Mann offenbar die bereits im Kreisverkehr befindliche Zweiradfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Glücklicherweise blieben sowohl die 17-Jährige als auch ihr Sozius unverletzt. Am Moped entstand jedoch Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell