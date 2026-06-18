Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Sprockhövel (ots)

Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der Wuppertaler Straße alarmiert. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge an der Kreuzung zur Hombergstraße wurden beide Fahrer nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Nach der rettungsdienstlichen Versorgung erfolgte der Transport in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr stellte vor Ort den Brandschutz sicher, klemmte die Fahrzeugbatterien ab und streute ausgetretene Betriebsstoffe mit Bindemittel ab.

Nach 30 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Vor Ort waren 12 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit drei Fahrzeugen.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell