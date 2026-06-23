Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Heimrauchmelder alarmiert Feuerwehr zum Kindergarten

Sprockhövel (ots)

Am Montag löste gegen 17.50 Uhr ein Heimrauchmelder in einem Kindergarten an der Wittener Straße aus. Da sich der Vorfall außerhalb der Betriebszeiten des Kindergartens ereignete, war nur noch eine Reinigungskraft vor Ort. Die Feuerwehr Sprockhövel ermittelte vor Ort eine Rauchentwicklung aufgrund eines Kurzschlusses in einem Reinigungsgerät, wodurch der Rauchmelder ausgelöst hatte. Nach Kontrolle des betroffenen Raumes mit einer Wärmebildkamera konnten keine weiteren Auffälligkeiten festgestellt werden. Nachdem die betroffene Steckdose stromlos geschaltet worden war, konnte die Feuerwehr gegen 18.45 Uhr den Einsatz beenden.

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