Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Zielfahnder der Landespolizeidirektion erfolgreich

Haftbefehl im Bereich Saarwellingen vollstreckt

Saarbrücken/Saarwellingen (ots)

Seit Anfang Mai 2026 fahndeten Ermittler der Landespolizeidirektion des Saarlandes nach einem 38-jährigen deutschen Staatsbürger. Die Ermittlungen führten schließlich nach Saarwellingen, wo der mit mehreren Haftbefehlen Gesuchte am Nachmittag des 21.05.2026 festgenommen werden konnte.

Seit Dezember 2025 bestanden gegen den Mann aus Deutschland mehrere Haftbefehle. Er steht unter Anderem im Verdacht, im November 2025 eine 83-jährige Frau aus Saarlouis ausgeraubt zu haben. Hierbei erbeutete er ca. 2000 Euro Bargeld. Dem darauffolgenden Strafverfahren entzog sich der Gesuchte und tauchte bis zur Festnahme unter. Den saarländischen Zielfahndern gelang es nach intensiven Ermittlungen, den Mann im Bereich Saarwellingen zu lokalisieren, wo er am Donnerstagnachmittag (21. Mai 2026) in enger Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen des Wach- und Streifendienstes der PI Saarlouis und der Operativen Einheit widerstandslos festgenommen werden konnte.

Er wurde noch am selben Tag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Saarbrücken vorgeführt, wo der Untersuchungshaftbefehl in Vollzug gesetzt wurde. Der Festgenommene wurde im Anschluss in die JVA Saarbrücken verbracht.

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