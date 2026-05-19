Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach der Begegnung 1. FC Saarbücken gegen FC Hansa Rostock

Polizei gibt neue Ermittlungsergebnisse bekannt

Saarbrücken (ots)

Am vergangenen Samstag (16.05.2026) fand am letzten Spieltag der Saison die Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Hansa Rostock im Saarbrücker Ludwigsparkstadion statt, bei der es kurz vor Spielende zu einem tragischen Unglücksfall kam.

Wie bereits in der Pressemitteilung vom 16.05.2026 mitgeteilt, ereignete sich im Verlauf der Fußballbegegnung kurz vor Spielende im Bereich der Gästetribüne ein Sturzgeschehen, wobei ein 37-jähriger Anhänger der Rostocker schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand erklomm der aus dem Landkreis Altenburger Land stammende Mann eigenständig den Zaun der Gästetribüne, verlor am oberen Zaunabschluss das Gleichgewicht und stürzte mehrere Meter von der Tribüne in die Tiefe. Hierbei wurde er lebensgefährlich verletzt und befindet sich derzeit in einer Saarbrücker Klinik.

Nach Auswertung der aus dem Stadion vorliegenden und teilweise auch von Zeugen zugesandten Videoaufnahmen wird nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Fremdverschulden ausgeschlossen.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell