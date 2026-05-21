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Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Verunglückter Fußballanhänger verstirbt nach der Begegnung 1. FC Saarbücken gegen FC Hansa Rostock

Saarbrücken (ots)

Der am Samstag (16.05.2026) während der Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Hansa Rostock im Saarbrücker Ludwigsparkstadion verunglückte Mann erlag am heutigen Tag seinen Verletzungen.

Wie bereits in den Pressemitteilungen vom 16.05.2026 und 19.05.2026 mitgeteilt, ereignete sich im Verlauf der Fußballbegegnung kurz vor Spielende im Bereich der Gästetribüne ein Sturzgeschehen, wobei ein 37-jähriger Anhänger der Rostocker schwer verletzt wurde.

Nach einer mehrtägigen intensivmedizinischen Versorgung in einer Saarbrücker Klinik erlag der Mann nach neusten Erkenntnissen der Landespolizeidirektion am heutigen Tag (21.05.2026) seinen schweren Verletzungen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeidirektion Saarland
FLZ-
Th.Mole, PHK, PVD
Mainzer Straße 134-136
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/ 962-8010
E-Mail: lpd-presse@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell

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