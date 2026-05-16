Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach der Begegnung 1. FC Saarbrücken gegen FC Hansa Rostock

Polizei zieht Bilanz

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Samstag (16.05.2026) fand am letzten Spieltag der Saison die Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Hansa Rostock vor über 15.000 Zuschauern im Saarbrücker Ludwigsparkstadion statt. Zeitgleich wurden in der Saarlandhalle die Halbfinalspiele der Tischtennis-Champions-League vor mehreren Tausend Zuschauern ausgetragen. Zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs erhielt die Polizei Saarland Unterstützung aus Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein-Westfalen und von der Bundespolizei.

Im Zuge der Anreise zu den beiden Veranstaltungen waren durch die Polizei Sperrmaßnahmen erforderlich. So musste auf Grund der frühen Individualanreise der Gästefans aus Rostock die Camphauser Straße bereits ab 10:30 Uhr vollgesperrt werden. Die Bahnanreise und die sich daran anschließende Begleitung der restlichen Gästefans verlief ohne besondere Vorkommnisse. Durch die eng abgestimmten Maßnahmen der Verantwortlichen, konnte durch entsprechende Verkehrsmaßnahmen sowie den Einsatz eines Shuttle-Service, eine reibungslose Anreise zu der Tischtennis-Veranstaltung in der Saarlandhalle (ohne größere Verkehrsstörungen) gewährleistet werden.

Im Gästebereich stellte die Polizei mehrere Sachbeschädigungen in Form von Graffiti fest. Kurz vor Spielende kam es im Bereich der Gästetribüne zu einem Sturzgeschehen, wobei ein Anhänger der Rostocker schwer verletzt wurde. Der Mann musste nach ärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Ermittlungen zur Ursache des Sturzes dauern an.

Die Abreise der beiden Fanlager verlief ohne nennenswerte Störungen. Die Sperrung der Camphauser Straße wurde gegen 16:20 Uhr aufgehoben.

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