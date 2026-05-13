Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten, 21. KW 2026
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 11.05.2026, bis Sonntag, 17.05.2026, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:
Montag, 18.05.2026
- Püttlingen - B 269 zwischen Dillingen und Tholey - BAB 62 zwischen AD Nonnweiler und Landesgrenze Rheinland
Dienstag, 19.05.2026
- BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis
Mittwoch, 20.05.2026
- L 102 Gersheim - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen - L 152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen
Donnerstag, 21.05.2026
- B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - L 174 zwischen Merzig und Dillingen - B 420 zwischen Ottweiler und Landesgrenze Rheinland-Pfalz
Freitag, 22.05.2026
- BAB 1 zwischen AK Saarbrücken und AS Eppelborn - L 108, Ensheim - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken
Samstag, 23.05.2026
- L 158 zwischen Mettlach und Losheim am See
Sonntag, 24.05.2026
- BAB B 51 zwischen Landesgrenze Frankreich und Güdingen
Hinweis:
Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.
Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.
Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de
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