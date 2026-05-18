Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen

Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten, 22. KW 2026

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 25.05.2026, bis Sonntag, 31.05.2026, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Montag, 25.05.2026

- Heusweiler - B 406, Sinz - BAB 6 zwischen Landesgrenze Frankreich und AK Neunkirchen - BAB 623 zwischen AS Saarbrücken-Herrensohr und AD Friedrichsthal

Dienstag, 26.05.2026

- Lebach - L 266 zw Göttelborn und Illingen - Losheim, L 158 - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis

Mittwoch, 27.05.2026

- Homburg - Dillingen, Merziger Straße - BAB 62 zwischen AD Nonnweiler und Landesgrenze Rheinland - Pfalz

Donnerstag, 28.05.2026

- Kirkel - B 41 zwischen Wolfersweiler und Oberlinxweiler - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis

Freitag, 29.05.2026

- Losheim, B 268 - BAB 8 zwischen AD Saarlouis und AK Neunkirchen - BAB 623 zwischen AS Saarbrücken-Herrensohr und AD Friedrichsthal

Samstag, 30.05.2026

- Luisenthal - L 163 Velsen - B 51 zwischen Landesgrenze Frankreich und Saarbrücken

Sonntag, 31.05.2026

- Merzig

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de

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