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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) 250.000 Euro Schaden durch mutmaßlichen Internetbetrug(0155044/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Ein 59-jähriger Mann wurde offenbar Opfer eines groß angelegten Internetbetruges.

Wie der Geschädigte am 22.06.2026 bei der Polizei anzeigte, hatte er sich bereits im Februar 2025 auf einer Internetplattform namens "YUM" registriert. Ihm wurden dort hohe finanzielle Gewinne beziehungsweise Rückzahlungen für eingezahlte Geldbeträge in Aussicht gestellt. In der Hoffnung auf entsprechende Auszahlungen investierte der Mann fortlaufend weitere Geldsummen.

Zu einer Auszahlung kam es jedoch nie. Der entstandene Vermögensschaden wird derzeit auf rund 250.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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