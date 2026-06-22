Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Linienbus verunfallt (0155293/2026)

Greiz (ots)

Schwarzbach (Landkreis Greiz). Am Montagvormittag (22.06.2026) kam es gegen 11 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen der A9 und Renthendorf zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 21-jährige Fahrerin des Mercedes-Linienbusses nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge streifte das Fahrzeug eine Straßenlaterne, einen Baum sowie eine Grundstücksmauer auf einer Länge von etwa 30 Metern, bevor es zum Stillstand kam.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Fahrgäste im Bus. Die Fahrerin blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Da die Fahrzeugtüren infolge der Beschädigungen blockiert waren, musste sie durch die Feuerwehr aus dem Bus befreit werden. Vorsorglich wurde die 21-Jährige anschließend zur medizinischen Kontrolle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Linienbus entstand erheblicher Sachschaden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich dieser auf rund 30.000 Euro. Der Schaden an der Grundstücksmauer, dem Baum und an der Straßenlaterne wird jeweils mit einem mittleren vierstelligen Betrag ausgewiesen.

Die Polizei Gera nahm den Unfall vor Ort auf. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (DL)

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