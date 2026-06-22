Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Blaulicht aufs Handy: Thüringer Polizei startet WhatsApp-Kanäle

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Gera, Altenburg, Greiz (ots)

Polizeimeldungen in Echtzeit, Warnhinweise direkt aufs Handy und Verkehrsinformationen aus der eigenen Region: Die Thüringer Polizei startet ein neues digitales Angebot und bringt ihre Kommunikation dorthin, wo viele Menschen sind - auf WhatsApp.

Künftig können Interessierte aus acht WhatsApp-Kanälen auswählen und dort aktuelle Meldungen aus ihrem direkten Umfeld erhalten. Ob Verkehrsunfall, Vermisstenfahndung oder wichtige Präventionstipps - die Informationen kommen schnell, kompakt und zuverlässig direkt aufs Smartphone.

"Es gibt Situationen, in denen jede Minute zählt", so Patrick Martin, Pressesprecher der Landespolizeidirektion. "Mit diesem Angebot können wir Menschen zielgerichteter erreichen und besser informieren."

Die Kanäle ermöglichen es den Nutzerinnen und Nutzern genau die Informationen kostenlos zu abonnieren, die für sie relevant sind. Damit setzt die Thüringer Polizei bewusst auf Individualisierung, Regionalität und Bürgernähe.

Auch die Landespolizeiinspektion Gera informiert ab sofort im Kanal "Polizei TH Gera" über Neuigkeiten und Ereignisse in Gera, dem Landkreis Altenburger Land und dem Landkreis Greiz.

Weitere Informationen sowie die direkten Zugänge zu den anderen Kanälen der Thüringer Polizei sind auf den offiziellen Social-Media-Kanälen sowie auf unserer Webseite https://polizei.thueringen.de/polizei/landespolizeidirektion/whatsapp-kanaele zu finden. (DL)

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