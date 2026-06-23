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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Bedrohung und körperliche Auseinandersetzung in Schmölln (0155656/2026)

Altenburg (ots)

Schmölln. Am Montagabend (22.06.2026) kam es gegen 18:00 Uhr auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes in der Bergstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein 52-jähriger Mann seinem 44-jährigen Kontrahenten mit der flachen Hand ins Gesicht und bedrohte ihn anschließend. Der Geschädigte wurde leicht verletzt.

Die Polizei kam zum Einsatz, leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein und führte eine Gefährderansprache mit dem Tatverdächtigen durch. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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