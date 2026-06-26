Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Person ruft aus Wohnung um Hilfe - Feuerwehr öffnet Tür

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Sprockhövel (ots)

Am Freitag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 12:30 Uhr zur Heidestraße im Ortsteil Haßlinghausen alarmiert. Grund des Einsatzes waren Hilferufe aus einer Wohnung. Neben der Feuerwehr rückte auch der Rettungsdienst und die Polizei aus. Vor Ort waren auch für die Rettungskräfte Hilferufe aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss zu hören. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür daraufhin mit Spezialwerkzeug. Nach der notärztlichen Versorgung wurde der Rettungsdienst noch beim Transport der Patientin durch den Treppenraum zum Rettungswagen unterstützt.

Der Einsatz endete für ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und fünf ehrenamtliche Feuerwehrkräfte nach rund 30 Minuten.

Weiterer Einsatz wenig später in Niedersprockhövel: Gegen 14 Uhr wurde die Feuerwehr durch den Rettungsdienst nachgefordert. Im Dachgeschoss eines Wohnhauses in der Straße "Im Osterkamp" stürzte eine Person und musste medizinisch durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt werden. Die Person wurde anschließend über die Drehleiter transportiert. Dafür installierten die Einsatzkräfte eine spezielle Aufnahmeplattform auf dem Drehleiterkorb, sodass die Person auf einer Trage gelagert vom Balkon zur Straße verbracht werden konnte.

Auch dieser Einsatz endete nach circa 30 Minuten. Vor Ort waren neun ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einer Drehleiter.

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