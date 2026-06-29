Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr

Sprockhövel (ots)

Am Sonntag rückte die Feuerwehr Sprockhövel gegen 16.50 Uhr zum Landringhauserweg aus. Dort wurde der Rettungsdienst beim Transport eines Patienten aus dem 1. Obergeschoss seiner Wohnung zum Rettungswagen unterstützt. Dabei wurde der Patient unter Einsatz der Drehleiter über den Balkon aus seiner Wohnung transportiert und dem Rettungsdienst zum Weitertransport in ein Krankenhaus übergeben. Einsatzende für die Feuerwehr war gegen 18.15 Uhr. Am Montag kam es gegen 16.00 Uhr zu einem weiteren Einsatz für die Feuerwehr im Bereich Steinklippe. Dort war von Passanten eine Rauchentwicklung wahrgenommen worden. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte in einer Böschung Reifen vor, die in Brand gesetzt worden waren. Dieser hatte sich bereits auf 3 qm ausgebreitet. Die Feuerwehr löschte unter Atemschutz das Feuer. Gegen 17.00 Uhr war der Einsatz beendet.

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