FW-EN: Korrektur zur Pressemeldung "Feuerwehr rückt zweimal aus" vom 08.07.2026 - 16:40 Uhr
Sprockhövel (ots)
In unserer Pressemeldung "Feuerwehr rückt zweimal aus" vom 08.07.2026 wurde neben einem aktuellen Einsatz auch ein weiterer Einsatz (Barmer Straße) dargestellt. Hierzu stellen wir klar: Der zweite genannte Einsatz ereignete sich bereits vor rund einem Monat und war nicht Bestandteil des aktuellen Einsatzgeschehens.
Aufgrund eines temporär bestandenen, technischen Problems ist intern diese fehlerhafte Zuordnung entstanden.
Die übrigen Angaben zum aktuellen Einsatz am Mellbeck bleiben davon unberührt.
Rückfragen bitte an:
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Max Blasius
Pressesprecher
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(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
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