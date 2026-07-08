Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Korrektur zur Pressemeldung "Feuerwehr rückt zweimal aus" vom 08.07.2026 - 16:40 Uhr

Sprockhövel (ots)

In unserer Pressemeldung "Feuerwehr rückt zweimal aus" vom 08.07.2026 wurde neben einem aktuellen Einsatz auch ein weiterer Einsatz (Barmer Straße) dargestellt. Hierzu stellen wir klar: Der zweite genannte Einsatz ereignete sich bereits vor rund einem Monat und war nicht Bestandteil des aktuellen Einsatzgeschehens.

Aufgrund eines temporär bestandenen, technischen Problems ist intern diese fehlerhafte Zuordnung entstanden.

Die übrigen Angaben zum aktuellen Einsatz am Mellbeck bleiben davon unberührt.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell