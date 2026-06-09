Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260609 - 0727 Frankfurt - Gutleutviertel: Festnahme eines mutmaßlichen Dealers

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern Nachmittag (08. Juni 2026) nahmen Polizeibeamte im Gutleutviertel einen Mann in einem Hotelzimmer fest, der im Verdacht steht mit Betäubungsmitteln zu handeln. Er soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 18:40 Uhr klickten die Handschellen in einem angemieteten Hotelzimmer in der Karlsruher Straße bei einem sichtlich überraschten 29-jährigen mutmaßlichen Dealer. Sowohl das Hotelzimmer als auch seine Wohnanschrift wurden im Anschluss durchsucht. Bei ihm wurden gut 100 g Kokain, insgesamt 629 g Marihuana, diverse Verkaufsutensilien, Telefone und Speichermedien sichergestellt.

Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 29-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln verantworten. Er soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

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