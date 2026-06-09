Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260609 - 0726 Frankfurt - Nied: Verkehrsunfall zweier Linienbusse

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern Morgen (08. Juni 2026) kam es in Nied zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Linienbussen. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 09:20 Uhr ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Oeserstraße/ Alt-Nied. Hierbei kam es zum Zusammenstoß eines Busses, der aus der Oeserstraße in die Straße Alt-Nied abbog, mit einem dort fahrenden Linienbus, der in Richtung Bolongarostraße fuhr.

Drei Fahrgäste und der Busfahrer des abbiegenden Busses wurden leicht verletzt. An den Bussen entstand hoher Sachschaden. Die Fachdienststelle hat die Ermittlungen aufgenommen.

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