Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260608 - 0724 Schlüchtern

Frankfurt: 17-Jährige vermisst

Frankfurt (ots)

(la) Seit Samstag (06. Juni 2026) wird die 17-jährige Eva K. aus Schlüchtern vermisst.

Eva ist etwa 1,65 Meter groß und hat blondes, langes Haar. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Bluse, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Zudem führte sie eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Die Teenagerin wurde zuletzt am Samstag, gegen 13.15 Uhr, in der Brückenauer Straße in Schlüchtern gesehen. Es gibt Hinweise, dass sich die Teenagerin in Frankfurt aufhalten könnte.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Eva K. machen kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Ein Bild der Vermissten kann dem folgenden Link entnommen werden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6290271

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