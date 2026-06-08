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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260608 - 0723 Frankfurt - Riedberg: Aktionswoche "Gemeinsam sicher vor Diebstahl und Einbruch" vom 8. bis 14. Juni 2026 - Infostand zum Thema Wohnungseinbruchdiebstahl

Frankfurt (ots)

(bo) In der 24. Kalenderwoche (8. bis 14. Juni 2026) findet die hessenweite Aktionswoche "Gemeinsam Sicher vor Diebstahl und Einbruch" statt.

Am Dienstag, den 9. Juni 2026 von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr gibt es dazu einen Infostand am Riedbergplatz. Dort erfahren Sie alles zum Thema Wohnungseinbruchdiebstahl und wie Sie sich effektiv davor schützen können. An dem Infostand wird unter anderem der Schutzmann vor Ort des 14. Polizeireviers, Herr Tolksdorff anwesend sein.

Die landesweite Kampagne der hessischen Polizei dient der Bekämpfung der Fallzahlen im Zusammenhang mit Wohnungseinbrüchen.

Die Kampagne hat das Ziel, durch eine Kombination aus präventiven und repressiven Maßnahmen sowie einer breiten Öffentlichkeitsarbeit die Fallzahlen, insbesondere in regionalen Brennpunkten, zu reduzieren, und gleichzeitig die Bevölkerung für wirksamen Einbruchschutz zu sensibilisieren.

Denn wirksamer Einbruchsschutz fängt bereits an der eigenen Wohnungstür an, wie ein aktuelles Beispiel zeigt. Unbekannte versuchten, am 5. Juni im dicht besiedelten Nordend in einem Mehrfamilienhaus in der Leibnizstraße in eine Wohnung einzubrechen Die Täter scheiterten jedoch an der Wohnungseingangstür im Dachgeschoss und flüchteten unverrichteter Dinge und vor allem ohne Beute.

Damit Sie ihr Zuhause schützen können, bietet die polizeiliche Beratungsstelle am Aktionstag und das ganze Jahr über kostenlose Beratung an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich hier individuell zum Thema Einbruchschutz beraten lassen.

Darüber hinaus helfen auch einige einfache Verhaltenstipps dabei, Ihr Zuhause sicherer zu machen:

   -	Ziehen Sie Ihre Wohnungs- oder Haustür nicht nur ins Schloss, 
sondern schließen Sie immer zweifach ab, auch wenn Sie nur kurz 
unterwegs sind
   -	Verschließen Sie grundsätzlich immer alle Türen und Fenster beim
Verlassen der Wohnung, das gilt ebenfalls für gekippte Fenster-, 
Balkon- und Terrassentüren. Gekippte Fenster sind offene Fenster!
   -	Nutzen Sie insbesondere bei längerer Abwesenheit verschiedene 
Möglichkeiten, um Ihre Anwesenheit vorzutäuschen. Gerade am Abend 
ziehen dunkle Wohnungen potentielle Einbrecher an!
   -	Nutzen Sie die Möglichkeit der kostenlosen und auf Ihre 
individuelle Wohnsituation abgestimmten Beratung durch die 
polizeiliche Beratungsstelle.

Kontaktmöglichkeiten:

Polizeiliche Beratungsstelle

Zeil 33, 60313 Frankfurt am Main Tel: 069 / 755 - 55555 E-Mail: beratungsstelle.ppffm@polizei.hessen.de

Öffnungszeiten:

Montag / Mittwoch / Freitag: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr Donnerstag: 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Außerhalb der Öffnungszeiten führen die Beamtinnen und Beamten nach Terminvereinbarung auch Beratungen bei Ihnen zuhause durch.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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