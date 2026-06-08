Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Eva Kuzmenko?

Bild-Infos

Download

Schlüchtern / Frankfurt (ots)

(cb) Wo ist Eva Kuzmenko? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 17 Jahre alten Vermissten aus Schlüchtern.

Eva ist etwa 1,65 Meter groß und hat blondes, langes Haar. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Bluse, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Zudem führte sie eine schwarze Umhängetasche mit sich. Die Teenagerin wurde zuletzt am Samstag, 6. Juni, gegen 13.15 Uhr, in der Brückenauer Straße in Schlüchtern gesehen. Es gibt Hinweise, dass sich die Teenagerin in Frankfurt aufhalten könnte.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Eva Kuzmenko machen kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 08.06.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell