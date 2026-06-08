Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pkw mit augenscheinlicher Soft-Air-Waffe beschossen: Rund 2.500 Euro Sachschaden; Festnahme einer 32-Jährigen: Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Sachbeschädigung und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Ermittlungen nach Auseinandersetzung auf Fest: Pfefferpistole eingesetzt - Hanau

(cb) Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am späten Donnerstagabend auf einem Fest in der Albanusstraße (einstellige Hausnummern) abspielte. Fest steht jedoch, dass die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt und nach Zeugen sucht. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam es zwischen einem 23 Jahre alten Besucher des Festes und einem bislang Unbekannten gegen 23.50 Uhr zur Auseinandersetzung, in deren Folge der Unbekannte offenbar einen Schuss mit einer Reizstoffpistole abgab. Hierdurch erlitt der Mann aus Hanau Verletzungen im Bereich des Gesichtes und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 18 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß - schlanke Statur - Zahnspange - trug ein Basecap der Marke "Gucci" und hatte eine schwarze Umhängetasche dabei

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau.

2. Trio drohte und nahm unter anderem Alkohol mit: Ein Verdächtiger ausfindig gemacht - Großkrotzenburg

(fg) Unter der Androhung von Gewalt raubten drei Unbekannte am Samstagmorgen, gegen 1.30 Uhr, insgesamt drei Schnapsflaschen, drei Zigarettenschachteln, zwei Feuerzeuge, zwei Bierflaschen und zehn Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Maskierten, die auch einen Baseballschläger und eine Waffe mitgeführt haben sollen, einen Schrebergarten in der Hanauer Landstraße. Anschließend sei es unvermittelt zu den Drohungen gekommen. Mit der Beute machten sich die bis dato Unbekannten davon. Sie waren dunkel gekleidet und 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß. Ein anwesender junger Mann habe einen Beteiligten aus einer früheren Streiterei erkannt. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden Polizeibeamte mitunter mutmaßliches Diebesgut auf; der 16-Jährige musste mit zum Revier, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. Seine beiden Begleiter werden nach wie vor gesucht. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Festnahme einer 32-Jährigen: Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Sachbeschädigung - Erlensee

(fg) Am Samstag kam es in Erlensee zu mehreren Sachbeschädigungen, bei denen die Polizei nun Ermittlungen gegen eine 32-Jährige eingeleitet hat.

Gegen 9.15 Uhr wurde in der Straße "Am Rathaus" auf dem Marktplatz ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro festgestellt. Die Verdächtige, die am Nachmittag ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen wurde, habe eine weiße Seitenwand der öffentlichen Toilette großflächig mit einem schwarzen Stift beschmiert. Die Aufschriften waren vom Marktplatz aus sichtbar und wurden von Besucherinnen und Besuchern des Wochenmarktes wahrgenommen.

Nur wenige Stunden später, gegen 13.30 Uhr, fiel die 32-Jährige erneut auf. In der Markwaldsiedlung soll sie Glascontainer und einen Stromkasten mit diversen Schriftzügen beschmiert haben. Hierbei entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro.

Eine Streife konnte die Tatverdächtige vor Ort ausfindig machen und nahm sie vorläufig fest. Im Anschluss wurde sie erkennungsdienstlich behandelt. Aufgrund der Schriftzüge wird auch wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu den Taten oder zu weiteren Beschädigungen machen können, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

4. Pkw mit augenscheinlicher Soft-Air-Waffe beschossen: Rund 2.500 Euro Sachschaden - Erlensee

(me) Etwa 20 Jahre alt, braune Haare, dunkel gekleidet: Ein Mann mit dieser Personenbeschreibung soll am Freitagabend augenscheinlich mit einer Soft-Air-Waffe auf einen fahrenden Wagen geschossen haben. Gegen 20.10 Uhr sei es zu dem Vorfall an einem Kreisverkehr in der Langendiebacher Straße / Waldstraße gekommen. Der entstandene Schaden an dem grauen Auto wird auf etwa 2.500 Euro beziffert. Neben mehreren Dellen wurde auch durch ein geöffnetes Fenster ein Display im Fahrzeuginnenraum in Mitleidenschaft gezogen. Die Beamten aus Langenselbold ermitteln nun unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bitten Zeugen, sich unter der 06183 91155-0 auf der Wache zu melden.

5. 30-Jähriger soll Mann beleidigt haben: Ermittlungen eingeleitet - Biebergemünd

(cb) Nachdem ein 30-Jähriger am Sonntagabend einen 43-Jährigen aus Biebergemünd beleidigt haben soll, hat die Staatsschutzabteilung die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung aufgenommen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll der Jüngere dem Älteren auf der Breitenborner Straße beleidigende Aussagen zugerufen haben. Die herbeigeeilten Schutzleute konnten den 30 Jahre alten Mann vorläufig festnehmen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verbrachten die Beamten den Biebergemünder in eine Fachklinik. Zeugen der Tat, die sich gegen 21.40 Uhr ereignete, setzen sich bitte mit den Beamten der Polizeistation Gelnhausen (06051 827-0) in Verbindung.

6. Um Wechselgeld gebeten: Bargeld entwendet und Abbuchung vorgenommen - Bad Orb / Nidderau

(me) Wegen zweier Trickdiebstähle im Zusammenhang mit Wechselgeld ermittelt derzeit die Kriminalpolizei aus Hanau und sucht nach Zeugen. Am Freitagmittag, gegen 14 Uhr, kam es auf dem Kundenparkplatz einer Bank in der Pfarrgasse in Bad Orb zu einem Trickdiebstahl. Ein circa 40 Jahre alter und etwa 1,80 Meter großer Mann bat einen 61-Jährigen um Wechselgeld. Als dieser seine Geldbörse öffnete, habe der Mann eigenständig in diese hineingegriffen und hierbei neben dem Wechselgeld noch 280 Euro zusätzlich an sich genommen. Nachdem der schwarzhaarige Mann, der einen grauen Anzug getragen haben soll, sich in unbekannte Richtung entfernt hatte, fiel dem Herrn beim Bezahlen seines Einkaufs das Fehlen der restlichen Banknoten auf. Nach dem fast identischen Prinzip wurde einer 65-Jährigen am Freitag in Heldenbergen der komplette Geldbeutel entwendet. Um 12.30 Uhr wurde die Dame auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Büdesheimer Straße angesprochen. Nachdem die Kundin ihrem etwa 50 Jahre alten und circa 1,65 Meter großen schwarzhaarigen Gegenüber das Wechselgeld ausgehändigt hatte, legte diese ihre Geldbörse zurück in ihre Handtasche. In dem darauffolgenden unbeobachteten Moment nahm vermutlich ein Komplize des blau gekleideten Mannes das Portemonnaie wieder heraus und entfernte sich hiermit in unbekannte Richtung. Im Anschluss fand zusätzlich zu dem Diebstahl eine unberechtigte Abbuchung statt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in beiden Fällen und ist für Zeugen unter der 06181 100-123 erreichbar.

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang folgende Tipps:

- Bewahren Sie Ruhe und einen gewissen Abstand zu Unbekannten - Lassen Sie sich zuerst das Geld durch den Anfragenden aushändigen - Nur Sie nehmen Geld aus Ihrem eigenen Portemonnaie

Offenbach, 08.06.2026, Pressestelle, Felix Geis

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