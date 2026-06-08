POL-OF: Roadshow 2026: Polizei Hessen kommt nach Neu-Isenburg und Hanau - Persönliche Karriereberatung vor Ort
Neu-Isenburg / Hanau (ots)
(lei) Wer schon einmal über eine Karriere bei der Polizei nachgedacht hat oder einfach neugierig auf den Polizeiberuf ist, sollte sich die kommenden Tage vormerken: Die Roadshow 2026 der Polizei Hessen macht am Dienstag in Neu-Isenburg und am Mittwoch in Hanau Halt. Vor Ort gibt es die Möglichkeit, mit dem Team der Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Südosthessen sowie Schutzleuten vor Ort (SvO) ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und aus erster Hand Informationen rund um Bewerbung, Studium und Berufsalltag bei der Polizei Hessen zu erhalten.
In entspannter Atmosphäre informieren die Beamtinnen und Beamten zudem über die Einstellungsvoraussetzungen, das Eignungsauswahlverfahren sowie Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten bei der Polizei Hessen. Fragen können unkompliziert und ohne Anmeldung gestellt werden.
Die Termine im Einzelnen:
Dienstag, 9. Juni 2026
Neu-Isenburg, Rosenauplatz - Vorplatz der Hugenottenhalle / Isenburg-Zentrum 10.00 bis 15.00 Uhr
Mittwoch, 10. Juni 2026
Hanau, Freiheitsplatz - Vorplatz des Forum Hanau 10.00 bis 15.00 Uhr
Interessierte sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen und mehr über den Polizeiberuf in Hessen zu erfahren.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
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