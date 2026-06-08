Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Roadshow 2026: Polizei Hessen kommt nach Neu-Isenburg und Hanau - Persönliche Karriereberatung vor Ort

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Neu-Isenburg / Hanau (ots)

(lei) Wer schon einmal über eine Karriere bei der Polizei nachgedacht hat oder einfach neugierig auf den Polizeiberuf ist, sollte sich die kommenden Tage vormerken: Die Roadshow 2026 der Polizei Hessen macht am Dienstag in Neu-Isenburg und am Mittwoch in Hanau Halt. Vor Ort gibt es die Möglichkeit, mit dem Team der Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Südosthessen sowie Schutzleuten vor Ort (SvO) ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und aus erster Hand Informationen rund um Bewerbung, Studium und Berufsalltag bei der Polizei Hessen zu erhalten.

In entspannter Atmosphäre informieren die Beamtinnen und Beamten zudem über die Einstellungsvoraussetzungen, das Eignungsauswahlverfahren sowie Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten bei der Polizei Hessen. Fragen können unkompliziert und ohne Anmeldung gestellt werden.

Die Termine im Einzelnen:

Dienstag, 9. Juni 2026

Neu-Isenburg, Rosenauplatz - Vorplatz der Hugenottenhalle / Isenburg-Zentrum 10.00 bis 15.00 Uhr

Mittwoch, 10. Juni 2026

Hanau, Freiheitsplatz - Vorplatz des Forum Hanau 10.00 bis 15.00 Uhr

Interessierte sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen und mehr über den Polizeiberuf in Hessen zu erfahren.

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