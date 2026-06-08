Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Silbermedaillen auf Flohmarkt gestohlen

Dreieich (ots)

(lei) Zwei Silbermedaillen im Gesamtwert von etwa 1.400 Euro haben am Sonntag auf einem Flohmarkt im Nordpark den Besitzer gewechselt - allerdings auf illegale Weise. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Hinweise auf den oder die Täter. Demnach hatte ein Standbetreiber auf dem Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße mehrere der Medaillen zum Verkauf angeboten. Um sie zu schützen, lagen die wertvollen Stücke unter einer Glasplatte auf einem Tisch in der Parkplatzreihe C.

Im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 10.35 Uhr nutzte sprichwörtlich ein Langfinger offenbar einen günstigen Moment, um die beiden Sonderprägungen, die jeweils gut zehn Zentimeter Durchmesser hatten und unter anderem den Aufdruck "United States of America" trugen, unter der Scheibe hervorzuziehen und zu entwenden.

Bislang liegen den Beamten keine Hinweise auf den oder die Unbekannten vor. Da der Markt gut besucht war, hoffen die Ordnungshüter nun auf aufmerksame Besucherinnen und Besucher. Zeugen können sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach melden.

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