POL-OF: Polizeieinsatz in der Hahnenkammstraße: 25-Jähriger vorläufig festgenommen

Maintal (ots) - (me) Derzeit befinden sich die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei bei einem Einsatz in der Hahnenkammstraße. Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll sich dort ein Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, mit einer Flüssigkeit übergossen und hiernach in ein dortiges Wohnhaus zurückgezogen haben. Um Gefahren, ...

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