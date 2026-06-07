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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizeieinsatz in der Hahnenkammstraße: 25-Jähriger vorläufig festgenommen

Maintal (ots)

(me) Der gegen 10.15 Uhr begonnene Einsatz in der Hahnenkammstraße (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6289416) ist nun beendet, die Straßen sind wieder befahrbar. Kräfte der Polizei nahmen den 25 Jahre alten Mann vorläufig fest und verbrachten diesen in eine Fachklinik. Der Polizei liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, dass bei dem Einsatz unbeteiligte Personen verletzt wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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