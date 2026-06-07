POL-OF: Polizeieinsatz in der Hahnenkammstraße: 25-Jähriger vorläufig festgenommen
Maintal (ots)
(me) Der gegen 10.15 Uhr begonnene Einsatz in der Hahnenkammstraße (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6289416) ist nun beendet, die Straßen sind wieder befahrbar. Kräfte der Polizei nahmen den 25 Jahre alten Mann vorläufig fest und verbrachten diesen in eine Fachklinik. Der Polizei liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, dass bei dem Einsatz unbeteiligte Personen verletzt wurden.
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