Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Handyräuber scheitert an Ladenbesitzer

Neu-Isenburg (ots)

Das hatte sich der 24-jährige Langfinger am Samstagabend in Neu-Isenburg anders vorgestellt. Sein Plan war vermutlich, in einem Ladengeschäft in der Richard-Wagner-Straße (100er Hausnummern) ein hochwertiges Mobiltelefon abzugreifen und unerkannt zu verschwinden. Er hatte jedoch nicht mit dem Ehrgeiz und dem langen Atem der Ladenbesitzer gerechnet.

Der Langfinger betrat nach 19 Uhr das Geschäft und ließ sich als vermeintlich interessierter Kunde ein Mobiltelefon zeigen. Doch statt es zu testen, schnappte er es sich und suchte das Weite.

Der 20-jährige Sohn des Ladenbesitzers nahm sofort die Verfolgung auf und konnte den Flüchtigen schon nach wenigen Metern einholen. Es kam zu einem Gerangel auf der Straße. Dabei warf der Täter das Handy weg, wodurch es beschädigt wurde. Der Dieb nutzte den Moment, riss sich los und startete den zweiten Fluchtversuch. Auch dieser konnte vereitelt werden - diesmal vom 44-jährigen Ladenbesitzer selbst. Der Täter setzte mit einem Fahrrad, seinen Fäusten und Tritten zum "Befreiungsschlag" an. Er konnte bis zum Eintreffen der Streifen durch den Ladenbesitzer und einen unterstützenden Zeugen festgehalten werden, sodass kurze Zeit später die Handschellen klickten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, woher der Täter seinen Mut genommen haben könnte. Ein Atemalkoholtest ergab über 1,6 Promille.

Der Täter wurde nach Abschluss aller Maßnahmen entlassen. Ihn erwartet unter anderem ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

Offenbach am Main, 07.06.2026, Stefan Soldner, Polizeiführer vom Dienst

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